View this post on Instagram

Looking at 2019 like... ๐Ÿ˜ Thank you for an amazing yacht party @nomzamo_m! ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿค—๐Ÿค— #NomzamoVIPSA @vip_southafrica #OwnYourThrone๐Ÿ‘‘ ๐Ÿ“ท: @neodejenero