Over 50 PSL transfers so far

The PSL transfer window is not even officially opened yet, but we already half a century of confirmed deals.

Last year, the window ran from July 1 to August 31, which is usually what happens every year.

SowetanLIVE provides a club-by-club update on the deals that have been done so far.

[Players' former clubs in brackets]

AMAZULU

Nhlanhla Vilakazi [Free State Stars], Moeneeb Josephs [Wits], Emiliano Tade [Auckland City, New Zealand], Charlie Hlalele [Tornado]

BAROKA

Elvis Chipezeze [Chicken Inn, Zimbabwe], Armand Gnanduillet [Blackpool, England], Thabo Moseki [University of Pretoria], Bheki Maliba, Tshidiso Patjie [both Mbombela], Orebotse Mongae [Jwaneng Galaxy, Botswana], Bonginkosi Makume [JDR Stars], Siseko Manona [Stellenbosch], Hussein Shabani [Rayon Sports, Rwanda], Ananias Gebhardt [Cosmos]

BIDVEST WITS

Robyn Johannes [Cape Town City], Brighton Mhlongo [Chippa], Mxolisi Macuphu, Bantu Mzwakali [both Chippa]

CAPE TOWN CITY

Riyaad Norodien [Pirates], Kouassi Kouadja [FC Slutsk, Belarus]

CHIPPA UNITED

Gift Motupa [Pirates], Thabo Nthethe [Sundowns], Tebogo Makobela, Thapelo Tlabakwe [both Cosmos], Boikanyo Komane [Royal Eagles], Ntshuxeko Ndlovu, Lucky Setelele [both Cape Town All Stars], Thatayaone Kgamanyane, Kabelo Seakanyeng [both Gaborone United, Botswana]

FREE STATE STARS

Tshepo Tema [Polokwane City], Ricardo Ndiki [Cape Town All Stars], Mpho Maruping [Celtic]

HIGHLANDS PARK

Bevan Fransman [Maritzburg]

KAIZER CHIEFS

Khama Billiat [Sundowns], Letlhogonolo Mirwa [Buya Msuthu], Andriamirado Andrianarimanana [Fosa Juniors, Madagascar]

MAMELODI SUNDOWNS

Toni Silva [Levadiakos, Greece], Katlego Otladisa [Platinum Stars], Andile Jali [KV Oostende, Belgium]

MARITZBURG UNITED

Denwin Farmer [SuperSport]

ORLANDO PIRATES

Meshack Maphangule [Leopards], Kudakwashe Mahachi [Arrows], Brilliant Khuzwayo [Chiefs], Vincent Pule, Ben Motshwari [both Wits], Asavela Mbekile [Sundowns], Linda Mntambo, Abel Mabaso, Paseka Mako [all Chippa]

SUPERSPORT UNITED

Luke Fleurs [Ubuntu].